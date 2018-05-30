В МИД РФ прокомментировали предотвращение покушения на Бабченко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала финал ситуации с покушением на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко.

В частности, Захарова увидела в предотвращении убийства "пропагандистский эффект".

Напомним, 30 мая на брифинге рассекретили спецоперацию СБУ по предотвращению убийства Бабченко. По словам глава украинской спецслужбы Василия Грицака, убийство заказали российские спецслужбы. Организатора покушения задержали. Им оказался украинец (гражданин Г.), завербованный РФ.

Участник АТО, который выступил в роли киллера, сотрудничал с правоохранителями с самого начала. Он будет проходить в деле как свидетель.

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29 мая появилась информация, что в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко тремя выстрелами в спину.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

После этого в Кремле заявили, что Украина становится "очень опасным местом для работы журналистов".

Аркадий Бабченко покинул Россию в 2017 году и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину, где устроился на работу на крымскотатарский телеканал АТR.