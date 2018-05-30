30 мая 2018, среда

СБУ обнародовала видео задержания организатора "убийства" Бабченко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фото: полиция

"Гибель" журналиста Аркадия Бабченко была частью спецоперации правоохранителей

Служба безопасности Украины обнародовала оперативное видео с задержанием организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

По информации спецслужбы, задержанным оказался гражданин Украины, которого завербовали российские спецслужбы. Кроме того, зафиксированы попытки приобретения этим человеком оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Задержанному инкриминируют организацию и покушение на совершение террористического акта.

Напомним, что днем 30 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора "убийства" Аркадия Бабченко, которое было инсценировано правоохранителями.

По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

Смотрите также

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове