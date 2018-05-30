СБУ обнародовала видео задержания организатора "убийства" Бабченко

Служба безопасности Украины обнародовала оперативное видео с задержанием организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

По информации спецслужбы, задержанным оказался гражданин Украины, которого завербовали российские спецслужбы. Кроме того, зафиксированы попытки приобретения этим человеком оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Задержанному инкриминируют организацию и покушение на совершение террористического акта.

Напомним, что днем 30 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора "убийства" Аркадия Бабченко, которое было инсценировано правоохранителями.

По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.