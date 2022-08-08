«Танкистам понадобится вдвое больше иконок». В Херсонском облсовете рассказали о повреждениях Антоновского моста после новых ударов ВСУ 8 августа, 19:32 Вид на Антоновский мост, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост через Днепр в Херсонской области получил значительные повреждения после ночных ударов защитников Украины, и российские оккупанты не смогут его качественно отремонтировать.

Об этом написал первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook в понедельник, 8 августа.



«Несколько сквозных пробитий перекрытия, скорее всего, получили деформацию и несущие части конструкции. Работники СК РФ, которых орки пригнали на мост и которые на камеру с линейкой пытались фиксировать повреждения — это все часть поддержания иллюзии, что юрисдикция РФ распространяется на территорию Херсонщины», — рассказал он.

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Соболевский отметил, что для реального ремонта моста необходимы инженеры, специальная техника, материалы и строительные расчеты, с чем у россиян серьезные проблемы. По его словам, оккупанты планируют «залатать отверстия обычными плитами и накрыть это дорожным покрытием».

Инфографика: НВ

«В случае использования моста после такого ремонта для переброски тяжелой военной техники русским танкистам понадобится вдвое больше иконок», — добавил представитель Херсонского облсовета.

В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.



После ударов защитников Украины по Антоновскому мосту 27 июля херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по нему невозможно из-за значительных повреждений. Коллаборанты также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен на расстоянии примерно 6 километров от автомобильного.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

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