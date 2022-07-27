Коллаборант Сальдо заявил, что был нанесен удар по железнодорожному мосту в Херсоне 27 июля, 13:28 Коллаборант Сальдо заявил об ударе по железнодорожному мосту в Херсоне (Фото:dnipro.depo.ua)

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что в захваченном Херсоне также был нанесен удар по железнодорожному мосту через Днепр.

В интервью российским пропагандистам Сальдо сказал, что по мосту попали две ракеты. Мост расположен примерно на расстоянии 5 километров от автомобильного.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил в Facebook, что Украина имеет «полный огневой контроль над транспортными путями российских военных».

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«Этот путь и до этого был рискован, потому что если орки загрузят поезд, попадание хотя бы в один вагон выводит всю логистику из строя, но он был реальным. Сейчас все цели прекрасно пристрелены», — написал он.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.



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