Коллаборант Сальдо заявил, что был нанесен удар по железнодорожному мосту в Херсоне

27 июля, 13:28
Коллаборант Сальдо заявил об ударе по железнодорожному мосту в Херсоне (Фото:dnipro.depo.ua)

Коллаборант Сальдо заявил об ударе по железнодорожному мосту в Херсоне (Фото:dnipro.depo.ua)

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что в захваченном Херсоне также был нанесен удар по железнодорожному мосту через Днепр.

В интервью российским пропагандистам Сальдо сказал, что по мосту попали две ракеты. Мост расположен примерно на расстоянии 5 километров от автомобильного.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил в Facebook, что Украина имеет «полный огневой контроль над транспортными путями российских военных».

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«Этот путь и до этого был рискован, потому что если орки загрузят поезд, попадание хотя бы в один вагон выводит всю логистику из строя, но он был реальным. Сейчас все цели прекрасно пристрелены», — написал он.

В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.

https://www.youtube.com/watch?v=zCS0CTW_3Lo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Владимир Сальдо Железная дорога Война России против Украины

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