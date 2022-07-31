«Цепляются за правый берег». Почему Россия с «упрямством маньяков» налаживает переправы через Днепр вблизи Херсона — военный эксперт

31 июля, 14:42
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Мужчины рассматривают Антоновский мост после того, как ВСУ нанесли по нему удары 26 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мужчины рассматривают Антоновский мост после того, как ВСУ нанесли по нему удары 26 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия использует все доступные возможности для того, чтобы обеспечить вооружением и техникой свою группировку на правом берегу Днепра в районе Херсона, ведь для них этот плацдарм является ключевой позицией, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

«Они упорно цепляются за правый берег Днепра, отдавая себе отчет в том, что в случае потери этого направления они просто не смогут удерживать и побережье Азовского моря», — отметил он.

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«Плюс они приводят еще две не только паромные, но и понтонные переправы. Я понимаю, что их мы постоянно уничтожаем, но противник с упрямством маньяков продолжает их налаживать. <...> Я уже по некоторым информационным источникам выяснил, что противник рассматривает Херсон как некий Сталинград, под которым "может быть разрушена мощь западной цивилизации". Такие пафосные пропагандистские нарративы также следует принимать во внимание, рассматривая вопрос целесообразности перемещения вооружения и боевой техники на тот берег», — пояснил Грабский.

https://www.youtube.com/watch?v=m4FvHVWX8Zw&t=944s
Редактор: Юлия Козина

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