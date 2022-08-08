Новый удар ВСУ сорвал попытку РФ отремонтировать Антоновский мост. Появилось видео со свежими разрушениями 8 августа, 17:40 Оккупанты заявили о четырех новых прилетах (Фото:Скриншот видео bayraktar_1love/Twitter)

Очередной ракетный удар ВСУ по Антоновскому мосту во временно оккупированном РФ Херсоне сорвал попытку российских захватчиков отремонтировать стратегически важный для них объект.

Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

Как видно на обнародованных кадрах, в результате новых прилетов от реактивных систем залпового огня HIMARS уже частично отремонтированный мост получил новые серьезные повреждения.

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Судя по видео, пытаясь восстановить аварийный объект, оккупанты просто выложили на поврежденные участки бетонные плиты и закатали их в асфальт.

По словам кремлевских пропагандистов, в результате последнего удара на мосту появились четыре свежих воронки от попадания ракет.

Кроме того, строительная техника, которая была задействована во время ремонтных работ, также получила повреждения.

В ночь на 8 августа украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

Попадания «достаточно серьезные», сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день кремлевская пропаганда заявила о еще одном обстреле, показав его последствия.



Из-за полученных повреждений движение транспорта по мосту оккупантам пришлось закрыть.

Инфографика: НВ

Данный объект является для российских войск критически важным с точки зрения логистики.

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