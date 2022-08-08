166-й день войны — главное. РФ планировала убийства Резникова и Буданова, оккупанты грозят взорвать ЗАЭС, новый удар по Антоновскому мосту 8 августа, 18:26 Украинский военнослужащий в танке на позиции в Харьковской области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Понедельник, 8 августа — 166-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.

Спецслужбы РФ планировали убийство Резникова и Буданова

СБУ заявила о задержании киллеров спецслужб России, планировавших убийства министра обороны Украина Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста, личность которого не раскрывается.

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За убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тыс. дол. США.

Как сообщили в СБУ, по заданию координатора из Москвы проживающий в Луганске боевик «ЛНР» нанял киллера — жителя Киева.

Для организации убийств боевик «ЛНР» решил приехать в Киев. Для этого он заехал в Волынскую область через территорию Беларуси. Там его и задержали.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Новые удары по мостам в Херсонской области

Ночью украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

Попадания по мостам «достаточно серьезные», сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении», — отметила она.

Оккупанты с двух сторон оцепили Антоновский мост и не подпускают близко местных жителей, сообщил замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

ВСУ постоянно держат под огневым контролем мосты в Херсонской области, по которым оккупанты переправляют свою технику на правый берег Днепра.

Инфографика: НВ

Приговор военному РФ, выстрелившему из танка по жилому дому



Деснянский районный суд Чернигова признал военного РФ Михаила Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 10 годам тюрьмы.

26 февраля 31-летний Куликов по приказу своего командира выстрелил из танка Т-72Б в многоэтажный жилой дом на окраине Чернигова. В результате выстрела были разрушены квартиры, но обошлось без человеческих жертв. В тот же день Куликова взяли в плен украинские военные.

Куликов в суде подтвердил, что понимал, что стреляет в жилой дом. Также Куликов заявил, что раскаивается, и извинился перед потерпевшими владельцами квартир и жителями Украины.

Войска РФ готовы взорвать ЗАЭС

Российские захватчики открыто угрожают миру ядерным терроризмом, утверждая, что готовы подорвать заминированную Запорожскую АЭС в случае своего отступления, заявили в Энергоатоме.

Компания привела адресованные российским солдатам слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС:

«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью».

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект, напоминает Энергоатом.

Украина полностью отразила утреннюю ракетную атаку РФ

Командование Воздушных Сил Украины сообщило, что ПВО сбила все четыре ракеты, которые Россия запустила сегодня утром.

Одна ракета была уничтожена в Одесской области. Еще три сбили в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования Центр.

Скандальный фильм о контрабанде оружия

Американский телеканал CBS News обнародовал «документальный фильм», в котором обвинил Украину в продаже западного вооружения на черном рынке.

Среди прочего, в фильме есть заявление литовского волонтера Йонаса Охмана, по словам которого, только около 30% западной военной помощи поступает на линию фронта в Украине.

После критики телеканал решил временно не продвигать материал в соцсетях и доработать, в частности убрать комментарий Охмана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что телеканал CBS News должен провести внутреннее расследование.

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В Мелитополе ВСУ уничтожили более 100 оккупантов и много вражеской техники

По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники, а также более 100 оккупантов.

Турция построит завод по производству беспилотников Bayraktar в Украине, уже куплен земельный участок.

При подготовке скандального отчета, в котором говорилось о «военных преступлениях» ВСУ Amnesty International общалась с людьми в фильтрационных лагерях, которые говорили под давлением.

Экс-министру обороны Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в госизмене за содействие РФ в оккупации Крыма.



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