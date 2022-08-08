В ОК Юг подтвердили нанесение ударов по Антоновскому и Каховскому мостам

8 августа, 08:56
ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам (Фото:most.ks.ua)

ВСУ нанесли новые серьезные удары по Антоновскому и Каховскому мостам (Фото:most.ks.ua)

Украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. У него есть свои результаты, он имеет попадания — достаточно серьезные — как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам», — отметила она.

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Гуменюк также рассказала об уничтожении вражеских баз с боеприпасами на юге Украины.

«Уточняем, какие именно из результатов наши. Поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях достаточно мощное», — добавила Гуменюк.

По ее словам, работа партизан и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние и оказывают значительное влияние на боеспособность оккупантов.

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«Это — отсутствие боекомплектов, отсутствие техники, которую они только что завозят, а она снова исчезает, „минусование личного состава“, которого и так врагу не хватает. То, что они подтягивают силы и технику, мы наблюдаем, но им приходится этими резервами „латать“ дыры», — добавила Гуменюк.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по складам и штабам российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Мост Война России против Украины

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