РФ решила не отступать из Херсона. Спасет ли оккупантов переброска дополнительных сил и техники — израильский офицер 3 августа, 13:41 Российский военный грузовик в Чернобаевке Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик рассказал Радио НВ, спасет ли оккупантов переброска дополнительных сил и техники в Херсонскую область.

«Мы видим, что Россия решила бороться за юг, они туда стягивают те немногие силы, которые у них есть, в том числе перекидывают с Донбасса, с юга. Они размазывают свои силы таким тонким слоем по всем фронтам. Борьба будет, они решили не оставлять Херсон, не уходить, а драться за него. Чем это все закончится — посмотрим в августе-сентябре», — сказал он.

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Левин объяяснил, что на Херсонское направление оккупанты перебрасывают сотни единиц техники, но эта техника часто логистическая: «от тракторов, экскаваторов до всевозможных водовозов, бензовозов и т. д. ».

По словам военного эксперта части, которые Россия перебрасывает на Херсонское направление, «потрепанные».

«Когда вы слышите „прибыли два батальона“, это не батальоны по 600 человек. Это может быть и 300 человек. Это касается всех остальных, других частей тоже. Всего, говорят, группировку оценивают в 5 тысяч человек, которая находится на правом берегу. И туда, видимо, сейчас перекинут еще в районе, возможно, от 5 до 10 тысяч. Это не те силы, которыми можно куда-то наступать, но это те силы, с помощью которых можно стараться удерживать», — рассказал он.

Левин добавил, что главный вопрос на Херсонском направлении не в количестве техники оккупантов, а в том, смогут ли они наладить снабжение, для чего они, в частности, ремонтируют Антоновский мост. По словам израильского офицера, если снабжение наладить не удастся, количество солдат не имеет значения.

Военный эксперт добавил, что россияне все-еще могут отступить из Херсонской области, но «они понимают, что потеря юга будет началом развала вообще всей их кампании в Украине».

«Это ключ, грубо говоря, я об этом уже говорил в прошлом эфире у вас тоже, что юг — это ключ и они прекрасно это понимают. Если я это понимаю на своем уровне, российские генералы это прекрасно понимают, и западные аналитики понимают, в Генштабе Украины это понимают тоже», — заверил он.

2 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление.

В ходе контрнаступательных действий на южном направлении ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.



Ранее в Оперативном командовании Юг говорили, что россияне во временно оккупированных южных регионах Украины вскоре получат приказ переходить в наступление.

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