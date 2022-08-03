РФ решила не отступать из Херсона. Спасет ли оккупантов переброска дополнительных сил и техники — израильский офицер
Российский военный грузовик в Чернобаевке Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик рассказал Радио НВ, спасет ли оккупантов переброска дополнительных сил и техники в Херсонскую область.
«Мы видим, что Россия решила бороться за юг, они туда стягивают те немногие силы, которые у них есть, в том числе перекидывают с Донбасса, с юга. Они размазывают свои силы таким тонким слоем по всем фронтам. Борьба будет, они решили не оставлять Херсон, не уходить, а драться за него. Чем это все закончится — посмотрим в августе-сентябре», — сказал он.
Левин объяяснил, что на Херсонское направление оккупанты перебрасывают сотни единиц техники, но эта техника часто логистическая: «от тракторов, экскаваторов до всевозможных водовозов, бензовозов
По словам военного эксперта части, которые Россия перебрасывает на Херсонское направление, «потрепанные».
«Когда вы слышите „прибыли два батальона“, это не батальоны по 600 человек. Это может быть и 300 человек. Это касается всех остальных, других частей тоже. Всего, говорят, группировку оценивают в 5 тысяч человек, которая находится на правом берегу. И туда, видимо, сейчас перекинут еще в районе, возможно, от 5 до 10 тысяч. Это не те силы, которыми можно куда-то наступать, но это те силы, с помощью которых можно стараться удерживать», — рассказал он.
Левин добавил, что главный вопрос на Херсонском направлении не в количестве техники оккупантов, а в том, смогут ли они наладить снабжение, для чего они, в частности, ремонтируют Антоновский мост. По словам израильского офицера, если снабжение наладить не удастся, количество солдат не имеет значения.
Военный эксперт добавил, что россияне все-еще могут отступить из Херсонской области, но «они понимают, что потеря юга будет началом развала вообще всей их кампании в Украине».
«Это ключ, грубо говоря, я об этом уже говорил в прошлом эфире у вас тоже, что юг — это ключ и они прекрасно это понимают. Если я это понимаю на своем уровне, российские генералы это прекрасно понимают, и западные аналитики понимают, в Генштабе Украины это понимают тоже», — заверил он.
2 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление.
В ходе контрнаступательных действий на южном направлении ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области.
Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.
В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.
Ранее в Оперативном командовании Юг говорили, что россияне во временно оккупированных южных регионах Украины вскоре получат приказ переходить в наступление.
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