Суд арестовал активы Медведчука и Казака, которые они записали на пенсионерку из Львова 6 марта, 17:32 Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Лычаковский районный суд Львова арестовал активы нескольких киевских компаний, владелицей которых была львовская пенсионерка Ольга Куць. Этот бизнес мог принадлежать бывшим нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Об этом сообщает Bihus.info со ссылкой на данные из реестров и тексты судебных постановлений.

Суд арестовал доли в компаниях Истстрой и Таун Ленд Компани. Сама Куць владела в них долей в 55%. Первая компания является владелицей почти гектара земли на бульваре Дружбы Народов в Киеве. Участок, кроме того, что находится в центре города и вблизи удобной транспортной развязки, уже также имеет и коммерчески выгодное целевое назначение — для строительства гостинично-офисного здания. Примерная рыночная стоимость участка около 160 миллионов гривен.

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В то же время, Таун Ленд Компани является заказчиком строительства жилого комплекса Поэтика. Поскольку работы еще не завершены, пока компания числится владелицей ряда объектов незавершенного строительства. Общая стоимость арестованного имущества достигает 5 миллиардов гривен.

Сотрудники СБУ задержали Медведчука 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ.

16 апреля Лычаковский райсуд Львова отправил Медведчука под стражу без возможности залога.

22 сентября стало известно, что Украина отдала стране-агрессору нардепа Медведчука в обмен на 210 военнослужащих.

Washington Post писала, что перед полномасштабным вторжением в Украину ФСБ подготовила два марионеточных «правительства» в надежде на захват Киева.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что страна-террорист собиралась вернуть Виктора Януковича в Украину как свою марионетку, а тот «был не очень рад этой идее».