Строительный бизнес Медведчука записан на пенсионерку из Львова — Bihus.info 27 февраля, 21:24 Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывшие украинские депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак записали свой строительный бизнес в Украине на 62-летнюю пенсионерку из Львова Ольгу Куц, сообщает Bihus.info.

В расследовании журналистов говорится, что сама женщина не знала, что владеет крупными компаниями.

«Бизнесвумен из Львова с активами на сотни миллионов, которая даже о названиях компаний, которыми владеет, узнала от нас» — так описывают они эту женщину в публикации.

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Журналисты Bihus.info со ссылкой на киевских девелоперов утверждают, что весной 2020 года Медведчук стал партнером Вадима Столара в строительном бизнесе с долей 66%.

Тогда же имя Куц впервые появилось среди бенефициаров нескольких киевских компаний:

ООО Таун Ленд Компани ( заказчик строительства ЖК Поэтика на улице Дегтяревской);

заказчик строительства ЖК Поэтика на улице Дегтяревской); ООО Истстрой ( владелец 0,8 га на бульваре Михновского, возле Родины-матери, земля предназначена под застройку);

владелец 0,8 га на бульваре Михновского, возле Родины-матери, земля предназначена под застройку); ООО Промтек ( арендатор 1 га на Борщаговке, земля предназначена под застройку);

арендатор 1 га на Борщаговке, земля предназначена под застройку); ООО Магеллан Проджект ( владелец десятка земельных участков в садовом обществе в Дарницком районе).

Сначала ее доля составляла 66% в каждой из этих компаний, а сейчас Куц остается номинальным владельцем 55% у первых трех. Остальным владеют люди из окружения Столара и Медведчука, утверждается в расследовании.

То, что она не настоящая владелица, женщина подтвердила сама.

«Я работала в фирме, где руководство вел Богдан Козак [брат Тараса Козака]. Он попросил, я дала доверенность. Я там никакой деятельности не веду, денег не получала», — рассказала она.

Сотрудники СБУ задержали Медведчука 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ.

16 апреля Лычаковский райсуд Львова отправил Медведчука под стражу без возможности залога.

22 сентября стало известно, что Украина отдала стране-агрессору нардепа Медведчука в обмен на 210 военнослужащих.

Washington Post писала, что перед полномасштабным вторжением в Украину ФСБ подготовила два марионеточных «правительства» в надежде на захват Киева.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что страна-террорист собиралась вернуть Виктора Януковича в Украину как свою марионетку, а тот «был не очень рад этой идее».