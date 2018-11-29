Бывший греко-католический монастырь и оплот "русского мира". Восемь фактов о Почаевской лавре

В УПЦ МП обвинили украинские власти в намерении "уничтожения монашества в Западной Украине" из-за решения Кабмина о Почаевской лавре

После того, как Минюст досрочно лишил УПЦ МП прав на владение Почаевской лаврой, Кабмин вернул ее в состав Кременецко-Почаевского заповедника. В УПЦ МП, которая должна была владеть святыней до 2052 года, назвали такое решение давлением. Там заявили, что продолжат пользоваться ее сооружениями, и пригрозили судом. Одновременно на сайте Почаевской лавры обвинили украинские власти в том, что они взяли курс на изъятие ее имущества и "уничтожение монашества на территории Западной Украины".

Конфликт развивается на фоне предоставления автокефалии Украине, вызвавшего яростное сопротивление РПЦ. НВ приводит восемь фактов о Почаевской лавре - крупнейшем православном храмовом комплексе и монастыре на Западной Украине.

1. По легенде Почаевскую лавру основали монахи Киево-Печерского монастыря

Существует легенда, что основателями Почаевской лавры были монахи Киево-Печерского монастыря, которые бежали из Киева, когда хан Батый захватил его в 1240 году. К этим же легендарным временам относят появление одной из местных святынь - следа стопы Богоматери, явившейся одним из первых монахов Почаевского монастыря, из которого до сих пор бьет целебный источник.

Первые достоверные упоминания о Почаевском монастыре в документах относятся к концу XVI ст. Тогда православная шляхтанка Анна Гойская подарила монастырю икону Богоматери, которая считается чудотворной и сейчас является еще одной из главных местных святынь. Гойская также подарила монастырю земли и часть своих доходов. По ее завещанию, монастырь должен был сохранять православную веру.

Фото: radiosvoboda.org

2. У Почаевского монастыря был греко-католический период

С начала XVIII столетия Почаевский монастырь стал греко-католическим под влиянием польских властей. В греко-католический период существования монастыря его монахи принадлежали к ордену василиан. Постепенно уклад в монастыре все больше сближался с католическими традициями.

Известным меценатом этого периода был Николай Василий Потоцкий, который финансировал возведение новых строений, в том числе Успенского собора.

3. Монахи Почаевского монастыря участвовали в польском восстании. Из-за этого монастырь снова сделали православным

В 1830-1831 годах монахи Почаевского монастыря поддержали польское восстание. Из-за этого царь Николай I распорядился передать его Русской православной церкви. Днем возвращения монастыря в православие считается 10 октября 1831 года. При этом василиан выселили из монастыря и часть из них за участие в восстании подверглась преследованиям. Но большинство василиан греко-католическая консистория просто направила на проживание в другие места.

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4. Снова став православным, монастырь почти сразу получил статус лавры

Статус лавры Почаевский монастырь получил всего через полтора года после возвращения в православие - в 1833 году. Монастырь отремонтировали, заменили кресты на православные и построили вокруг него стену.

В Почаевской лавре появилась также Книга для записи чудес и знамений, куда ризничий лавры иеромонах Анатолий до 1841 года записал 11 чудес.

К концу XIX века при Почаевской лавре появился отель для паломников и свечной завод. Лавра также стала выпускать еженедельный журнал Почаевский листок, в начале XX века его публикации стали политическими.

Фото: radiosvoboda.org

5. 19 лет Почаевская лавра находилась под юрисдикцией Польской православной церкви

После боевых действий Первой мировой и гражданской войн, во время которых территорию, на которой находится Почаевский монастырь, по очереди захватывали австрийцы, большевики, а затем польские войска. Некоторое время эти территории входили в Украинское государство с Украинской Центральной Радой во главе.

После того, как в 1920-м году Почаев отошел к Польше, монастырь попал под юрисдикцию Польской православной церкви. В этот период его пытались передать католической церкви, но все-таки до сентября 1939 года монастырь оставался православным.

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6. Под властью СССР монастырь оставался действующим

Несмотря на то, что с приходом в 1939 году советской власти у Почаевского монастыря отобрали все сельскохозяйственное имущество, перестали существовать детские приюты и церковно-приходская школа, а всех послушников и молодых монахов прогнали, монастырь оставался действующим до конца существования СССР.

Не закрывали его и немцы в период оккупации во время Второй мировой войны.

В советский период монастырь попал под юрисдикцию Русской православной церкви, а затем УПЦ МП.

Фото: pochaev.org.ua

7. В 1992 году монастырь изгнал своего наместника за поддержку УПЦ КП

В 1992 году наместник монастыря епископ Иаков (Панчук) был изгнан за то, что поддержал митрополита Филарета (Денисенко) в решении отделения УПЦ КП от УПЦ МП. Вместо него наместником стал иеромонах Феодор (Гаюн).

После 1992 года Почаевской лавре вернули часть ее угодий, сады, некоторые монастырские строения, музей атеизма превратили в семинарию, а психиатрическую больницу - в отель для паломников.

8. В 2003 году правительство Виктора Януковича передало территорию лавры представителям УПЦ МП на 49 лет

В 2003 правительство Виктора Януковича передало Почаевскую лавру представителям УПЦ МП в бесплатное пользование с правом его продления.

Фото: pochaev.org.ua

Это решение не понравилось депутатам Тернопольского облсовета, по мнению которых, лавра превратилась в антиукраинский центр. С 2010 года тернопольский облсовет призывал Кабмин отменить передачу зданий лавры УПЦ МП и вернуть их заповеднику. Соответствующие обращения Тернопольский областной совет принимал в 2014, 2015, 2016 годах. 6 ноября 2018 года Тернопольский облсовет обратился к МВД Украины в связи с тем, что наместник Почаевской лавры митрополит Владимир Мороз заявил об угрозах "расправы" над монахами и призвал прихожан готовиться к физической защите святыни. "Размещение в сети интернет и распространение среди граждан недостоверной информации о планах силового захвата культового объекта приводит к массовой искусственно созданной панике, которая в перспективе может отразиться в противоправной деятельности", - отметили в облсовете, призвав МВД взять лавру под круглосуточную охрану.

Религиевед Андрей Юраш в 2014 году отмечал, что монахи Почаевской лавры агрессивно отстаивают самые консервативные постулаты концепции "русского мира", а Московский патриархат заинтересован в их радикализации.

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НВ