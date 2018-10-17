Символический жест. Пять фактов об Андреевской церкви, которую планируют передать Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко намерен внести в парламент инициативу о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

Таким образом Порошенко намерен поддержать стремление Украины к скорейшему получению томоса об автокефалии православной церкви от Константинополя. Предоставление церкви для богослужений Вселенского патриархата должно стать "символическим жестом", заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополю.

"Обратились ко мне, согласен ли я передать Андреевскую церковь. Я сказал, что если УАПЦ будет входить в поместную православную церковь, то мы согласны, потому что я не могу не быть последовательным. Когда я упоминаю патриарха и иду навстречу, то необходимо пожертвовать один кафедральный собор - и мы им жертвуем", - заявио митрополит Макарий.

В связи с этим НВ рассказывает о пяти важных фактах, связанных с историей Андреевской церкви

Первую церковь на месте Андреевской построили еще в XIII столетии

Около 1215 года на месте современной Андреевской церкви была построена Крестовоздвиженская церковь. Ее название - дань древней легенде о посещении этих холмов апостолом Андрем Первозванным. В летописях Киевской Руси (включая знаменитую Повесть временных лет) фигурирует предание о том, что именно здесь апостол Андрей "воздвиг" крест, предсказав появление большого города: "На этих горах воссияет благодать Божия, и будет город великий, и много церквей воздвигнет Бог". С тех пор место считается легендарным для Киева.

Задумывалась как часть киевской царской резиденции

Андреевская церковь должна была стать дворцовой: ее строили по заказу российской императрицы Елизаветы как часть киевской царской резиденции, состоявшей из Мариинского дворца и церкви. Проекты обоих сооружений разработал известный итальянский архитектор Бартоломео Растрелли.

В 1744 году состоялась церемония закладки Андреевской церкви с участием императрицы Елизаветы. Строительство завершили десять лет спустя, а освятили церковь в 1767 году. Однако к тому времени сооружение было вычеркнуто из списков царских дворцовых сооружений - как полагают историки, в силу экономических проблем империи.

В 1768 году церковь передали Киевскому магистрату, а с 1785 года за Андреевскую церковь отвечала Киевская городская дума.

Архитектурные особенности церкви связаны со сложной геологией местности

Андреевская церковь возведена на сложном в геологическом плане холме, который частично размывается грунтовыми водами. Поэтому для ее строительства пришлось провести большой объем инженерно-геологических исследований и работ по обустройству специальных фундаментов.

В итоге храм построили на так называемой подклети - двухэтажном здании священнических покоев, которое фактически заменяет церкви надежный фундамент. Вместе с ним высота церкви составляет 64 м, без подклети - 46 м (с крестом - 50 м). Для сравнения - высота киевской скульптуры Родина-мать (от пьедестала до кончика меча) - 62 м, с постаментом - 102 м.

В советское время в церкви был антирелигиозный музей

После прихода советской власти в Украину Андреевская церковь оставалась действующей вплоть до 1932 года, когда богослужения в ней запретили. В 1939 году в церкви разместили филиал Софийского антирелигиозного музея.

В Андреевской церкви был рукоположен в епископы будущий первый патриарх независимой Украины

В годы Второй мировой войны в Андреевской церкви возобновили богослужения, и в 1942 году здесь был рукоположён в сан епископа Переяславского Степан Скрипник (церковное имя - Мстислав). Племянник Симона Петлюры и хорунжий армии УНР, он стал одним из наиболее значимых церковных деятелей в истории Украины. В годы оккупации Киева вел переговоры о создании единой украинской церкви, однако был арестован гестапо. После войны жил за рубежом, где стал одним из лидеров Украинской православной церкви в диаспоре, в частности в Германии и в США.

В 1980-х активно поддерживал движение за возрождение Украинской автокефальной православной церкви, а в 1989-м был провозглашен ее патриархом в Украине и за рубежом. В Украину смог вернуться в 1990 году: в киевском Софийском соборе состоялась его интронизация в качестве первого патриарха УАПЦ.

После создания в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата Мстислав был провозглашен ее предстоятелем с титулом патриарха.