28 ноября 2018, среда

Кабмин передал имущество Андреевской церкви Вселенскому патриархату

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Андреевская церковь на Подоле перешла в пользование Константинополю
Фото: Andrew Milligan sumo/Flickr

Андреевская церковь на Подоле перешла в пользование Константинополю

На заседании в среду, 28 ноября, Кабинет министров Украины официально передал в постоянное пользование представительству Константинопольского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительства принято во исполнение ранее принятого закона Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.

Согласно решению, в постоянное безвозмездное пользование Вселенского патриархата передано помещение церкви, купольную часть, подвал первого и второго уровней.

До передачи помещений церкви Вселенскому патриархату Андреевская церковь была действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви. Митрополит УАПЦ Макарий согласился с передачей храма Константинополю.

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Напомним, что 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в безвозмездное и постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь - православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построенный в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе.

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