Кабмин передал имущество Андреевской церкви Вселенскому патриархату

На заседании в среду, 28 ноября, Кабинет министров Украины официально передал в постоянное пользование представительству Константинопольского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви.
Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение правительства принято во исполнение ранее принятого закона Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника София Киевская.
Согласно решению, в постоянное безвозмездное пользование Вселенского патриархата передано помещение церкви, купольную часть, подвал первого и второго уровней.
До передачи помещений церкви Вселенскому патриархату Андреевская церковь была действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви. Митрополит УАПЦ Макарий согласился с передачей храма Константинополю.
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Напомним, что 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в безвозмездное и постоянное пользование Константинопольскому патриархату.
Андреевская церковь - православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построенный в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе.
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