Появилось видео момента нападения на Андреевскую церковь

Полиция Киева опубликовала видео, на котором изображен момент попытки поджога Андреевской церкви 15 ноября.
Запись появилась на официальном Youtube-канале ведомства.
На видео видно человека, который бросает бутылки с зажигательной смесью в двери помещения. Возгорание при этом не происходит.
Затем из церкви выходит мужчина и начинает догонять парня, привлекая к преследованию полицейских. Убегая, нападающий применяет газовый баллончик, чтобы оторваться от своих преследователей.
Напомним, что утром 15 ноября неизвестные бросили в двери дома-фундамента Андреевской церкви три бутылки с коктейлем Молотова. Охранник церкви помешал им поджечь историческое здание. При попытке задержать поджигатели применили против него газовый баллончик и скрылись.
По данным полиции, злоумышленники, напавшие на Андреевскую церковь в Киеве, действовали вчетвером.
Полиция Киева совместно с прокурорами разоблачила одного из подозреваемых.
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