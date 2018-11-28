28 ноября 2018, среда

Появилось видео момента нападения на Андреевскую церковь

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Нападение на Андреевскую церковь совершили 15 ноября
Фото: Роман Маленков / ukrainaincognita

Нападение на Андреевскую церковь совершили 15 ноября

Полиция Киева опубликовала видео, на котором изображен момент попытки поджога Андреевской церкви 15 ноября.

Запись появилась на официальном Youtube-канале ведомства.

На видео видно человека, который бросает бутылки с зажигательной смесью в двери помещения. Возгорание при этом не происходит.

Затем из церкви выходит мужчина и начинает догонять парня, привлекая к преследованию полицейских. Убегая, нападающий применяет газовый баллончик, чтобы оторваться от своих преследователей.

Напомним, что утром 15 ноября неизвестные бросили в двери дома-фундамента Андреевской церкви три бутылки с коктейлем Молотова. Охранник церкви помешал им поджечь историческое здание. При попытке задержать поджигатели применили против него газовый баллончик и скрылись.

По данным полиции, злоумышленники, напавшие на Андреевскую церковь в Киеве, действовали вчетвером.

Полиция Киева совместно с прокурорами разоблачила одного из подозреваемых.

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