В УПЦ МП заявили, что будут продолжать пользоваться сооружениями Почаевской Лавры

В организации убеждены, что договор от 2003 года о пользовании сооружениями остается действующим

В УПЦ Московского патриархата заявили, что решение Минюста об отмене государственной регистрации на право пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не лишает мужской монастырь УПЦ МП права ими пользоваться.

Об этом написал председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов на своей странице в Facebook.

По его словам, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры за мужским монастырем УПЦ, является действующим.

"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, подлежит обязательной государственной регистрации", - написал Бахов.

Он отметил, что упомянутое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

Напомним, 23 ноября в Министерстве юстиции Украины сообщили об отмене решения о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Почаевской лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская лавра, действующей в составе УПЦ Московского патриархата.

Государственный регистратор передал в пользование религиозной организации Свято-Успенская Почаевская лавра до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры.

После этого Министерство культуры Украины обратилось с требованием отменить решение о предоставлении УПЦ МП права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

К сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры входят Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня, надвратный корпус.

В РПЦ назвали такое решение "началом давления на УПЦ МП".

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