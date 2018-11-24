В УПЦ МП заявили, что будут продолжать пользоваться сооружениями Почаевской Лавры

В УПЦ Московского патриархата заявили, что решение Минюста об отмене государственной регистрации на право пользования сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры не лишает мужской монастырь УПЦ МП права ими пользоваться.
Об этом написал председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов на своей странице в Facebook.
По его словам, на сегодня договор от 2003 года о пользовании сооружениями (храмы, колокольня, кельи и др.) Свято-Успенской Почаевской лавры за мужским монастырем УПЦ, является действующим.
"Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, подлежит обязательной государственной регистрации", - написал Бахов.
Он отметил, что упомянутое решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.
Напомним, 23 ноября в Министерстве юстиции Украины сообщили об отмене решения о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Почаевской лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская лавра, действующей в составе УПЦ Московского патриархата.
Государственный регистратор передал в пользование религиозной организации Свято-Успенская Почаевская лавра до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры.
После этого Министерство культуры Украины обратилось с требованием отменить решение о предоставлении УПЦ МП права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.
К сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры входят Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня, надвратный корпус.
В РПЦ назвали такое решение "началом давления на УПЦ МП".
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