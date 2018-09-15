"Православные верующие" будут защищать Киево-Печерскую лавру и начнется кровопролитие, если УПЦ получит автокефалию - митрополит РПЦ Иларион

Предоставление украинской церкви автокефалии может привести к кровопролитию, передает Радио Свобода слова митрополита Русской православной церкви Илариона (Алфеева) в эфире российского телеканала RT.

"Если УПЦ (Московского патриархата) признают церковью страны-агрессора, как они сейчас говорят, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать, что раскольники завладеют крупными монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", - сказал митрополит.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей I назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. РПЦ назвала назначение константинопольских экзархов "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

14 сентября Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовении Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. Это означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года. В УПЦ МП уже заявили, что не признают Украинской православной церкви после дарения ей томоса от Вселенского патриарха.