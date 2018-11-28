Кабмин вернул в состав Кременецко-Почаевского заповедника сооружения Почаевской лавры

Кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области.
Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 28 ноября.
Кабмин отменил распоряжение от 17 июля 2003 года №438 "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры".
Данным документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.
23 ноября Министерство юстиции Украины отменило решение о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата.
Государственный регистратор передал в пользование религиозной организации Свято-Успенская Почаевская лавра до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры.
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