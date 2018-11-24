В Почаевской лавре заявили об угрозе монахам на западе Украины из-за решения Минюста

Почаевская лавра увидела в отмене регистрации прав на пользование имущественным комплексом угрозу монахам на западе Украины.
Об этом сообщается в заявлении на сайте лавры.
"Вынуждены констатировать, что, в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие - уничтожение монашества на территории западной Украины", - говорится в заявлении.
Также в лавре уточнили, что отмена регистрации права на пользование Успенским и Троицким соборами, монастырскими кельями, колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами угрожает лишением 200 монахов и 50 послушников мест проживания.
Напомним, 23 ноября в Министерстве юстиции Украины сообщили об отмене решения о государственной регистрации права пользования комплексом сооружений Почаевской лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская лавра, действующей в составе УПЦ Московского патриархата.
Государственный регистратор передал в пользование религиозной организации Свято-Успенская Почаевская лавра до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры.
После этого Министерство культуры Украины обратилось с требованием отменить решение о предоставлении УПЦ МП права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.
К сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры входят Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольня, надвратный корпус.
В РПЦ назвали такое решение "началом давления на УПЦ МП".
В УПЦ МП, в свою очередь, убеждены, что договор от 2003 года о пользовании сооружениями остается действующим и заявили, что будут продолжать пользоваться сооружениями Почаевской Лавры.
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