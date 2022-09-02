Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Третья мировая? Кремль готов признать США «стороной войны»

2 сентября, 19:10
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Чем жила страна 2 сентября 2022 года

Третья мировая: Кремль готов признать США «стороной войны». РФ может признать США стороной войны в Украине из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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По словам Рябкова, от превращения США в сторону войны в Украине «отделяет тончайшая грань». Мол, Штаты продолжают предоставлять Украине вооружение, хотя Москва якобы предупреждала США о последствиях такой политики.

● Выводы об успехе на юге делать рано. Защитники Украины оттеснили российские войска на нескольких участках возле Херсона, сообщает журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на западных официальных лиц.

По словам западных чиновников, в этом районе сосредоточено около 20 тыс. российских военных. Они также сказали, что «еще слишком рано делать выводы, успешно ли украинское контрнаступление».

Россия продолжает уверенно терять солдат. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ, по данным Генштаба ВСУ, потеряла около 48700 своих военных. За сутки ликвидировали 350 оккупантов. Большинство — на Донецком и Кураховском направлениях.

Кроме того, агрессор лишился: танков — 2009 (+12 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 4366 (+21) ед, артсистем — 1126 (+11) ед, РСЗО — 289 (+2) ед, средства ПВО — 153 (+0) ед, самолетов — 234 (+0) ед, вертолетов — 205 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 853 (+2) и многое другое.

● «Референдумов» не будет? Действия украинских военных и партизан заставили российских оккупантов отложить планы по проведению псевдореферундума на захваченных территориях. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай: «Бавовна» заставляет россиян изменить планы: «референдума» на временно оккупированных территориях в ближайшее время не будет. Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы рашистов".

● ФСБ ищет в Москве украинцев. В Москве усиливается кампания по поиску людей, которые негативно относятся к войне против Украины. Проводят ее люди, представляющиеся сотрудникам ФСБ. Особое внимание они уделяют бывшим украинским гражданам и украинцам по происхождению. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. Одна из целей таких действий — не допустить формирования и распространения негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее.

«Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев — террористов и радикалов. В дальнейшем именно их могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории России», — рассказали в ГУР.

МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на ЗАЭС. Пятеро представителей МАГАТЭ остаются на захваченной россиянами Запорожской АЭС, ядерная служба ООН «никуда не едет» и продолжит присутствие на станции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, уже покинувший станцию: «А потом мы установим там постоянное присутствие, чтобы они могли продолжать предоставлять мне и всем нам беспристрастную, нейтральную, технически обоснованную оценку того, что там может происходить».

Гросси отметил технический характер визита на ЗАЭС и проверку «трех-четырех ключевых участков», включая аварийные и диспетчерские системы. По его словам, то, что станция и ее физическая целостность «были нарушены несколько раз» очевидно, и это «не может продолжаться».

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на ЗАЭС, проведя там несколько часов.

После визита МАГАТЭ президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сделала много циничных вещей, чтобы обмануть инспекторов агентства. Он считает, что миссия еще может «сыграть свою роль» и хочет, чтобы МАГАТЭ призвало РФ к демилитаризации ЗАЭС.

Энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который был остановлен накануне утром в результате обстрелов российских оккупантов, подключили к энергосети. Об этом сообщили в Энергоатоме.

● Украина наконец-то ограничила дочерей Путина. Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и одобрил новый пакет санкций против РФ и Беларуси, — под ограничения попали 99 физических и 178 юрлиц (все они есть в санкционном списке США).

Список первых возглавили две дочери российского диктатора Путина от официального брака, против которых Великобритания и США, например, ввели ограничения уже давно (британцы даже санкционировали любовницу хозяина Кремля Кабаеву).

В министерстве заявили, что попали под ограничения российские и белорусские компании, способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Москва пыталась обходить примененные против нее санкции. Речь, в частности, идет о производителях микроэлектроники из РФ и программного обеспечения и фирмах, причастных к хакерским атакам.

ЕС тоже давит санкциями. Евросоюз расширил персональные санкции против граждан РФ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В санкционный список включили: депутата нелегитимной Госдумы РФ Аллу Полякову, которая поддержала признание «независимости» квазиреспублик на территории ОРДЛО; депутата нелегитимной Госдумы РФ Антона Ткачева, который поддержал признание «независимости» квазиреспублик на территории ОРДЛО; члена Совета федерации РФ Валерия Пономарева, который ратифицировал решение правительства РФ о договоре о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между РФ и террористическими организациями «Л/ДНР».

Санкции вступили в силу 1 сентября, сразу после публикации.

Китайский удар. Крупнейшая в мире платежная система — китайская UnionPay — ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника в банках и платежном рынке. В частности, UnionPay ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

По словам собеседников российского издание, такое решение UnionPay могла принять из-за риска вторичных санкций. Еще один собеседник издания уточнил, что карты перестали работать еще «в апреле-мае, после введения санкций».

В марте платежные системы Visa и Mastercard ограничили работу выпущенных в РФ карт за рубежом (но не на самой российской территории).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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