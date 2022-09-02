Третья мировая? Кремль готов признать США «стороной войны» 2 сентября, 19:10

Чем жила страна 2 сентября 2022 года

● Третья мировая: Кремль готов признать США «стороной войны». РФ может признать США стороной войны в Украине из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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По словам Рябкова, от превращения США в сторону войны в Украине «отделяет тончайшая грань». Мол, Штаты продолжают предоставлять Украине вооружение, хотя Москва якобы предупреждала США о последствиях такой политики.

● Выводы об успехе на юге делать рано. Защитники Украины оттеснили российские войска на нескольких участках возле Херсона, сообщает журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на западных официальных лиц.

По словам западных чиновников, в этом районе сосредоточено около 20 тыс. российских военных. Они также сказали, что «еще слишком рано делать выводы, успешно ли украинское контрнаступление».

● Россия продолжает уверенно терять солдат. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ, по данным Генштаба ВСУ, потеряла около 48700 своих военных. За сутки ликвидировали 350 оккупантов. Большинство — на Донецком и Кураховском направлениях.

Кроме того, агрессор лишился: танков — 2009 (+12 за сутки) ед, боевых бронированных машин — 4366 (+21) ед, артсистем — 1126 (+11) ед, РСЗО — 289 (+2) ед, средства ПВО — 153 (+0) ед, самолетов — 234 (+0) ед, вертолетов — 205 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 853 (+2) и многое другое.

● «Референдумов» не будет? Действия украинских военных и партизан заставили российских оккупантов отложить планы по проведению псевдореферундума на захваченных территориях. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай: «Бавовна» заставляет россиян изменить планы: «референдума» на временно оккупированных территориях в ближайшее время не будет. Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы рашистов".

● ФСБ ищет в Москве украинцев. В Москве усиливается кампания по поиску людей, которые негативно относятся к войне против Украины. Проводят ее люди, представляющиеся сотрудникам ФСБ. Особое внимание они уделяют бывшим украинским гражданам и украинцам по происхождению. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. Одна из целей таких действий — не допустить формирования и распространения негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее.

«Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев — террористов и радикалов. В дальнейшем именно их могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории России», — рассказали в ГУР.

● МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на ЗАЭС. Пятеро представителей МАГАТЭ остаются на захваченной россиянами Запорожской АЭС, ядерная служба ООН «никуда не едет» и продолжит присутствие на станции. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, уже покинувший станцию: «А потом мы установим там постоянное присутствие, чтобы они могли продолжать предоставлять мне и всем нам беспристрастную, нейтральную, технически обоснованную оценку того, что там может происходить».

Гросси отметил технический характер визита на ЗАЭС и проверку «трех-четырех ключевых участков», включая аварийные и диспетчерские системы. По его словам, то, что станция и ее физическая целостность «были нарушены несколько раз» очевидно, и это «не может продолжаться».

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на ЗАЭС, проведя там несколько часов.

● После визита МАГАТЭ президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сделала много циничных вещей, чтобы обмануть инспекторов агентства. Он считает, что миссия еще может «сыграть свою роль» и хочет, чтобы МАГАТЭ призвало РФ к демилитаризации ЗАЭС.

● Энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который был остановлен накануне утром в результате обстрелов российских оккупантов, подключили к энергосети. Об этом сообщили в Энергоатоме.

● Украина наконец-то ограничила дочерей Путина. Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и одобрил новый пакет санкций против РФ и Беларуси, — под ограничения попали 99 физических и 178 юрлиц (все они есть в санкционном списке США).

Список первых возглавили две дочери российского диктатора Путина от официального брака, против которых Великобритания и США, например, ввели ограничения уже давно (британцы даже санкционировали любовницу хозяина Кремля Кабаеву).

В министерстве заявили, что попали под ограничения российские и белорусские компании, способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Москва пыталась обходить примененные против нее санкции. Речь, в частности, идет о производителях микроэлектроники из РФ и программного обеспечения и фирмах, причастных к хакерским атакам.

● ЕС тоже давит санкциями. Евросоюз расширил персональные санкции против граждан РФ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В санкционный список включили: депутата нелегитимной Госдумы РФ Аллу Полякову, которая поддержала признание «независимости» квазиреспублик на территории ОРДЛО; депутата нелегитимной Госдумы РФ Антона Ткачева, который поддержал признание «независимости» квазиреспублик на территории ОРДЛО; члена Совета федерации РФ Валерия Пономарева, который ратифицировал решение правительства РФ о договоре о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между РФ и террористическими организациями «Л/ДНР».

Санкции вступили в силу 1 сентября, сразу после публикации.

● Китайский удар. Крупнейшая в мире платежная система — китайская UnionPay — ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями. Об этом сообщило РБК со ссылкой на два источника в банках и платежном рынке. В частности, UnionPay ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

По словам собеседников российского издание, такое решение UnionPay могла принять из-за риска вторичных санкций. Еще один собеседник издания уточнил, что карты перестали работать еще «в апреле-мае, после введения санкций».

● В марте платежные системы Visa и Mastercard ограничили работу выпущенных в РФ карт за рубежом (но не на самой российской территории).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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