ВСУ оттеснили российские войска на нескольких участках в Херсонской области — западная разведка

2 сентября, 16:29
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Защитники Украины на позиции (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины на позиции (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины оттеснили российские войска на нескольких участках возле Херсона, сообщает журналист The Guardian Дэн Саббах в Twitter со ссылкой на западных официальных лиц.

По словам западных чиновников, в этом районе сосредоточено около 20 тысяч российских военных. Они также сказали, что «еще слишком рано делать выводы, успешно ли украинское контрнаступление».

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Ранее в Пентагоне заявили, что украинские войска несколько продвинулись вперед в Херсонской области, а российские оккупанты «в некоторых случаях отступают».

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29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов на юге, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

В ОК Юг до этого говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Наступление Запад Контрнаступление Война России против Украины

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