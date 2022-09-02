«Россияне вынуждены изменить планы». «Референдума» на оккупированных территориях в ближайшее время не будет — Гайдай

2 сентября, 12:01
Поделиться:
Оккупанты не смогут в ближайшее время провести псевдореферендум (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Оккупанты не смогут в ближайшее время провести псевдореферендум (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Работа украинских военных и партизан откладывает планы российских оккупантов по проведению псевдореферундума на захваченных территориях.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Бавовна» заставляет россиян изменить планы: «референдума» на временно оккупированных территориях в ближайшее время не будет. Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы рашистов", — отметил он.

Видео дня

Гайдай отметил, что россияне «живут в постоянном страхе и не могут чувствовать себя свободно».

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Псевдореферендум Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X