«Россияне вынуждены изменить планы». «Референдума» на оккупированных территориях в ближайшее время не будет — Гайдай
Оккупанты не смогут в ближайшее время провести псевдореферендум (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
Работа украинских военных и партизан откладывает планы российских оккупантов по проведению псевдореферундума на захваченных территориях.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Бавовна» заставляет россиян изменить планы: «референдума» на временно оккупированных территориях в ближайшее время не будет. Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы рашистов", — отметил он.
Гайдай отметил, что россияне «живут в постоянном страхе и не могут чувствовать себя свободно».
В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.
В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.
Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».
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