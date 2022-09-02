«Россияне вынуждены изменить планы». «Референдума» на оккупированных территориях в ближайшее время не будет — Гайдай 2 сентября, 12:01 Оккупанты не смогут в ближайшее время провести псевдореферендум (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Работа украинских военных и партизан откладывает планы российских оккупантов по проведению псевдореферундума на захваченных территориях.



Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Бавовна» заставляет россиян изменить планы: «референдума» на временно оккупированных территориях в ближайшее время не будет. Отличная работа наших защитников и партизан в очередной раз откладывает планы рашистов", — отметил он.

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Гайдай отметил, что россияне «живут в постоянном страхе и не могут чувствовать себя свободно».

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.



Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

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