Список возглавили дочери Путина. Кабмин одобрил новые санкции против России и Беларуси

2 сентября, 15:01
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2 сентября Кабмин одобрил новые санкции против России и Беларуси (Фото:НВ)

2 сентября Кабмин одобрил новые санкции против России и Беларуси (Фото:НВ)

В пятницу, 2 сентября правительство на своем заседании поддержало инициативу Минреинтеграции и одобрило новый пакет ограничительных мер.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В ведомстве заявили, что новый пакет касается 99 физических и 178 юридических лиц. Предложения по этим санкциям предоставили органы власти по поручению вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

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Речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса страны-агрессора, должностных лицах нацбанков РФ и Беларуси.

В министерстве заявили, что попали под ограничения и другие российские и белорусские компании и граждане этих стран — способствовавшие агрессии РФ против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить примененные против нее санкции.

Предусмотрено применение санкций в отношении:

  • группы компаний Серния и связанных лиц — именно они использовались РФ для обхода санкционных ограничений и поставок продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса;
  • российских производителей микроэлектроники и программного обеспечения и компаний, причастных к хакерским атакам;
  • группы компаний Царьград, распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора.
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Список одиозных персон, попавших под жесткие ограничения, возглавили дочери диктатора Путина.

В ведомстве заявили, что санкции против них всех применили также США. Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной.

https://www.youtube.com/watch?v=-P06kX4WJsU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Кабинет министров Украины Санкции Война России против Украины

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