Пятый энергоблок Запорожской АЭС, остановленный после обстрела РФ, подключили к энергосети 2 сентября, 16:33 Энергоблок № 5 Запорожской АЭС подключили к энергосети (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который был остановлен накануне утром в результате обстрелов российских оккупантов, подключили к энергосети в пятницу, 2 сентября.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

Сейчас идет набор мощности. На станции работают два энергоблока, производящих электроэнергию для нужд Украины.

«Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — заявили в Энергоатоме.

Видео дня

1 сентября утром из-за минометных обстрелов РФ аварийная защита ЗАЭС отключила работающий блок № 5. Энергоатом сообщил о повреждении линии резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. Ситуация, когда блок отключился и станция была обесточена, произошла уже во второй раз за последние 10 дней.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось пять представителей миссии, разгружающих привезенное ими оборудование и планирующих продолжить работу. Глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ. Он считает, что миссия еще может «сыграть свою роль» и хочет, чтобы МАГАТЭ призвало РФ к демилитаризации ЗАЭС. В Энергоатоме заявили, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС.



В частности, там рассказали, что россияне не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ, и презентовали ей заранее «спланированное и срежиссированное шоу», как якобы «жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ».

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

Есть опасность для работников ЗАЭС, которые отважатся что-то рассказать МАГАТЭ – Марьяна Буджерин

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.