Евросоюз расширил санкции против российских парламентариев
Санкции вступили в силу в четверг, 1 августа, сразу после публикации. (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Европейский союз расширил персональные санкции против граждан РФ, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Об этом говорится в сообщении в официальном журнале Европейского союза от 1 сентября 2022 года.
ЕС подчеркивает, что остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжает осуждать действия и политику, подрывающие ее территориальную целостность.
В санкционный список включили:
- депутата нелегитимной Госдумы РФ Аллу Полякову, которая поддержала признание «независимости» квазиреспублик на территории ОРДЛО;
- депутата нелегитимной Госдумы РФ Антона Ткачева, который поддержал признание «независимости» квазиреспублик на территории ОРДЛО;
- члена Совета федерации РФ Валерия Пономарева, который ратифицировал решение правительства РФ о договоре о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между РФ и террористическими организациями «Л/ДНР».
Санкции вступили в силу в четверг, 1 августа, сразу после публикации.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram отметил, что в всего около 100 организаций и более тысячи человек попали под антироссийские санкции Евросоюза. Среди них политики, представители прокремлевских СМИ и руководители крупных компаний.
Ограничительные меры предусматривают, в том числе, запрет на въезд в ЕС.
В пятницу, 2 сентября, правительство Украины одобрило новый пакет ограничительных мер против россиян. Список одиозных персон возглавили дочери диктатора Владимира Путина.
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