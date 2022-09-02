Минус 350 оккупантов за сутки. Потери РФ в Украине приближаются к 50 тысячам военных 2 сентября, 09:06 Генштаб озвучил данные о потерях РФ в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 48700 своих военных. За сутки ликвидировали 350 оккупантов.

В сообщении Генштаба говорится, что потери России в войне против Украины составили:

личного состава — около 48700 ( +350) человек ликвидировано,

+350) человек ликвидировано, танков — 2009 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 4366 ( +21) ед,

+21) ед, артиллерийских систем — 1126 ( +11) ед,

+11) ед, РСЗО — 289 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 153 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 234 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 205 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 853 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 198 ( +2),

+2), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3247 ( +8) ед,

+8) ед, специальная техника — ​​105 ( +1).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

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