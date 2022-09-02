Минус 350 оккупантов за сутки. Потери РФ в Украине приближаются к 50 тысячам военных

2 сентября, 09:06
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Генштаб озвучил данные о потерях РФ в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Генштаб озвучил данные о потерях РФ в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 48700 своих военных. За сутки ликвидировали 350 оккупантов.

В сообщении Генштаба говорится, что потери России в войне против Украины составили:

  • личного состава — около 48700 (+350) человек ликвидировано,
  • танков — 2009 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 4366 (+21) ед,
  • артиллерийских систем — 1126 (+11) ед,
  • РСЗО — 289 (+2) ед,
  • средства ПВО — 153 (+0) ед,
  • самолетов — 234 (+0) ед,
  • вертолетов — 205 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 853 (+2),
  • крылатые ракеты — 198 (+2),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3247 (+8) ед,
  • специальная техника — ​​105 (+1).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

Данные уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Российские войска Генштаб Армия России Война России против Украины

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