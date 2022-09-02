Минус 350 оккупантов за сутки. Потери РФ в Украине приближаются к 50 тысячам военных
Генштаб озвучил данные о потерях РФ в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 48700 своих военных. За сутки ликвидировали 350 оккупантов.
В сообщении Генштаба говорится, что потери России в войне против Украины составили:
- личного состава — около 48700 (+350) человек ликвидировано,
- танков — 2009 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 4366 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 1126 (+11) ед,
- РСЗО — 289 (+2) ед,
- средства ПВО — 153 (+0) ед,
- самолетов — 234 (+0) ед,
- вертолетов — 205 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 853 (+2),
- крылатые ракеты — 198 (+2),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3247 (+8) ед,
- специальная техника — 105 (+1).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Данные уточняются.
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