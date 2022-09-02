ФСБ ищет выходцев из Украины в Москве и планирует их обвинить в «терактах» — разведка

2 сентября, 12:29
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ФСБ в Москве готовит провокации против выходцев из Украины (Фото:Кадр видео YouTube)

ФСБ в Москве готовит провокации против выходцев из Украины (Фото:Кадр видео YouTube)

В Москве усиливается кампания по поиску граждан РФ, которые негативно относятся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим украинским гражданам и украинцам по происхождению.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведки, в Москве группы людей в гражданской одежде, которые представляются сотрудниками ФСБ, совершают поквартирный обход. У жителей выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы или не сдает ли кто-то украинцам в аренду жилье. Также выясняют отношение граждан к так называемой «СВО».

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Одна из целей таких действий — не допустить формирования и распространения негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее.

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«Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев — террористов и радикалов. В дальнейшем именно их могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории России», — говорится в сообщении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Москва ФСБ Разведка Украинцы Война России против Украины

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