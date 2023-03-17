Посвятили БПЛА Reaper. Россияне украли идею украинской марки с крейсером Москва

17 марта, 11:32
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Россияне сравнили беспилотник с флагманом ЧФ РФ, будто это «равноценные» цели (Фото:antiputler_news/Twitter)

Россияне сравнили беспилотник с флагманом ЧФ РФ, будто это «равноценные» цели (Фото:antiputler_news/Twitter)

Российская манера присваивать себе чужое известна украинцам уже давно.

Это могут быть как территории и имущество проживавших там людей, так и нематериальные ценности вроде культурного или исторического наследия.

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Однако порой воровство россиян просто поражает своим бесстыдством и убогостью исполнения.

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В соцсетях появились фото почтовой марки, которая подражает украинскому символу несгибаемости и несокрушимости.

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Оккупанты практически полностью скопировали знаменитую иллюстрацию Бориса Гроха с бойцом Сил обороны, посылающим крейсер Москва по известному курсу.

https://twitter.com/SergeyBoyko/status/1497094972788682753

Разница заключается лишь в том, что в отличии от украинской марки, земля на изображении с российским оккупантом «залита кровью», а вместо корабля — американский БПЛА MQ-9 Reaper, который упал в Черное море в результате провокации авиации РФ.

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Таким образом, они решили провести параллели между безоружным и беспилотным летательным аппаратом и флагманским боевым кораблем, на борту которого находились сотни людей, будто это «равноценные цели».

Стоит добавить, что фраза с украинской марки, которая также была украденная россиянами, была сказана в адрес экипажа Москвы одним из бесстрашных защитников острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения РФ.

Сейчас она известна во всем мире.

В то же время фразой с российской марки никакой реальной истории нет, в связи с чем она представляет собой не более, чем плагиат, основанный на фантазиях так называемого «глубинного народа».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Черное море Беспилотник БПЛА Россияне Плагиат Война России против Украины Крейсер Москва MQ-9 Reaper

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