Из плена освобожден настоящий автор фразы о русском военном корабле 23 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Изображение художника Бориса Гроха с легендарной фразой Русский военный корабль, иди на*уй легло в основу популярной марки Укрпочты (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Из плена освободили пограничника с острова Змеиный, настоящего автора фразы о русском военном корабле. Об этом заявил начальник пограничной заставы Змеиного Богдан Гоцкий в эфире всеукраинского телемарафона.

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Гоцкий подтвердил, что пограничник — его подчиненный, который полтора месяца пробыл в плену, сейчас он на свободе. Гоцкий добавил, что только у пограничников был доступ к каналу радиосвязи.



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По словам начальника погранзаставы, россияне, потребовавшие от защитников Змеиного сдаться, также предлагали работу и большую зарплату на территории страны-агрессора. У одного из военнослужащих кончилось терпение, и он указал направление русскому кораблю. Имя героя сейчас не раскрывают.

Ранее автором фразы считали морского пехотинца из Черкасской области Романа Грибова, сам он этого не отрицал. Грибов говорил, что, если бы россияне знали, кто это сказал, он бы не вернулся домой. Грибов был освобожден из плена российских оккупантов и 29 марта получил награду от главы Черкасской ОВА.

Около 11:30 в первый день полномасштабной войны, 24 февраля, к украинскому острову Змеиный подошли два российских военных корабля — крейсер Москва и патрульный корвет Василий Быков. Россияне объявили по радио требование: отключить средства связи, построиться и сложить оружие.

Украинцы отказались. Через некоторое время с крейсера обратились к пограничникам повторно: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?» — «Русский корабль, иди нах*й», — ответил один из пограничников.



13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

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