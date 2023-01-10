Путин фактически легализовал мародерство 10 января, 14:43

Нравственная деградация коллективной России достигла своего апогея

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Еще раньше разрешил не декларировать доходы участникам «спецоперации».

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Это фактическая легализация мародерства и ограблений гражданского населения на оккупированных территориях.

Российские власти ищут и узаконивают дополнительные аргументы для мобилизованных, чтобы привлечь их воевать в Украине.

Истории о зэках, освобождаемых от наказаний ради войны, — просто ужасные.

На фоне потерь, которые несет Украина, когда на небо уходит цвет нации, мы каждый день читаем о выпущенных из тюрьмы убийцах и насильниках, которых выпустили, чтобы снова убивать.

Этот фактаж нужно активнее доносить до эмоциональных европейцев, которые до сих пор имеют сантименты к Достоевскому и Толстому. Новые Раскольниковы теперь могут спокойно грохнуть бабушку, а потом ехать на спецоперацию и грабить, вернутся если не в мешке, то «героем».

Нравственная деградация коллективной России достигла своего апогея.

Эта страна не может существовать в нынешнем виде, поскольку является абсолютным злом и представляет опасность для цивилизованного мира.

Текст опубликован с разрешения автора

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