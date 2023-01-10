Путин фактически легализовал мародерство
Нравственная деградация коллективной России достигла своего апогея
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
Еще раньше разрешил не декларировать доходы участникам «спецоперации».
Это фактическая легализация мародерства и ограблений гражданского населения на оккупированных территориях.
Российские власти ищут и узаконивают дополнительные аргументы для мобилизованных, чтобы привлечь их воевать в Украине.
Истории о зэках, освобождаемых от наказаний ради войны, — просто ужасные.
На фоне потерь, которые несет Украина, когда на небо уходит цвет нации, мы каждый день читаем о выпущенных из тюрьмы убийцах и насильниках, которых выпустили, чтобы снова убивать.
Этот фактаж нужно активнее доносить до эмоциональных европейцев, которые до сих пор имеют сантименты к Достоевскому и Толстому. Новые Раскольниковы теперь могут спокойно грохнуть бабушку, а потом ехать на спецоперацию и грабить, вернутся если не в мешке, то «героем».
Нравственная деградация коллективной России достигла своего апогея.
Эта страна не может существовать в нынешнем виде, поскольку является абсолютным злом и представляет опасность для цивилизованного мира.
Текст опубликован с разрешения автора
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