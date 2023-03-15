«Мы знаем, что надо делать». Украинцы делятся с США советами, как отомстить РФ за сбитый БПЛА Reaper 15 марта, 11:17 Украинцы готовы отомстить за США, если получат необходимое вооружения (Фото:NV)

После провокации российских истребителей Су-27 над международными водами Черного моря, которые привели к крушению американского БПЛА MQ-9 Reaper, все гадают, какими в итоге будут ответные шаги США.

И пока СМИ обсуждают возможную реакцию Вашингтона, украинцы делятся в соцсетях своими советами, как можно отомстить кремлевскому режиму за данный инцидент наилучшим образом.

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Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко предлагает нанести удар по авиабазе Бельбек во временно оккупированном РФ Крыму. А для этого ВСУ необходимо передать ракеты большой дальности.

Другие предлагают атаковать аэродром в Саках, и тоже просят ATACMS с дальностью до 300 километров.

Фото: Скриншот с Twitter

Некоторые считают, что достойным и весьма символическим ответом на действия российских военных станут поставки Украине тех же MQ-9 Reaper, которые смогут существенно расширить ее стратегические возможности.

А кое-кто уверен, что за агрессивными действиями РФ против американского беспилотника последует передача ВСУ американских истребителей F-16, на чем уже довольно давно настаивает Киев.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

Остальным же не так важно, как именно США ответят России, главное, чтобы это ее ослабило, а возможности украинской армии были расширены.

Фото: Скриншот с Twitter