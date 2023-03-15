«Мы знаем, что надо делать». Украинцы делятся с США советами, как отомстить РФ за сбитый БПЛА Reaper

15 марта, 11:17
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Украинцы готовы отомстить за США, если получат необходимое вооружения (Фото:NV)

Украинцы готовы отомстить за США, если получат необходимое вооружения (Фото:NV)

После провокации российских истребителей Су-27 над международными водами Черного моря, которые привели к крушению американского БПЛА MQ-9 Reaper, все гадают, какими в итоге будут ответные шаги США.

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И пока СМИ обсуждают возможную реакцию Вашингтона, украинцы делятся в соцсетях своими советами, как можно отомстить кремлевскому режиму за данный инцидент наилучшим образом.

Видео дня

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко предлагает нанести удар по авиабазе Бельбек во временно оккупированном РФ Крыму. А для этого ВСУ необходимо передать ракеты большой дальности.

https://twitter.com/sternenko/status/1635909256821055488

Другие предлагают атаковать аэродром в Саках, и тоже просят ATACMS с дальностью до 300 километров.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

Некоторые считают, что достойным и весьма символическим ответом на действия российских военных станут поставки Украине тех же MQ-9 Reaper, которые смогут существенно расширить ее стратегические возможности.

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https://twitter.com/support_SSO/status/1635719448601428020
https://twitter.com/cryogenicbreez/status/1635722937582977034

А кое-кто уверен, что за агрессивными действиями РФ против американского беспилотника последует передача ВСУ американских истребителей F-16, на чем уже довольно давно настаивает Киев.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

Остальным же не так важно, как именно США ответят России, главное, чтобы это ее ослабило, а возможности украинской армии были расширены.

https://twitter.com/antiwatnic/status/1635729132448276481
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/nihcego/status/1635711901953818627
https://twitter.com/mbnovik/status/1635792080470695936
https://twitter.com/sprotiv/status/1620666157434032129
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Россия Российская агрессия Соцсети Черное море Беспилотники БПЛА Российские военные провокации Дроны Война России против Украины

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