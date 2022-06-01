«Вєткі калін пакланіліся». Россиянка перевела песню Океана Эльзы и теперь об этом шутят в TikTok

1 июня, 18:31
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Вот вам и «маліліся» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Вот вам и «маліліся» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Отмечаем на таймерах 0 секунд с момента, когда россияне ничего не украли и смотрим новый тренд, в котором гражданка РФ поет песню украинской группы Океан Эльзы — Не твоя война. Украинцы снимают видео под новый звук, НВ собрало самые смешные.

Вот отрывок из русского текста. Над переводом никто не старался.

@nazaretto.mp4

О но, крінге 💀🥲

♬ оригінальний звук - Lizard 🦎

Реакция примерно у всех одинаковая – «камумималилися».

@pilzerk

вынесло

♬ оригінальний звук - Lizard 🦎
@yulia_yulia988 Шо тут проісходіт?😅#україна#гіллякалинпохилилося#україна🇺🇦#українськийтікток#славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦#рек#хочуврек#хочувтоп#тиктокеркомедии ♬ оригінальний звук - Lizard 🦎

Украинцы уже ждут, когда переведут гимн.

@dorofeeva_maryna

Ну це вже занадто 😅

♬ оригінальний звук - Lizard 🦎

Действительно интересно, кому?

Видео дня
@rodion_007 Нічого свого 🤷‍♂️ #рекомендации ♬ оригінальний звук - Lizard 🦎

Можно ли это считать постепенной украинизацией творчества в России?

@xenny_a #україна #війнавукраїні ♬ оригінальний звук - Lizard 🦎

А теперь промойте ушки. Ими будете слушать гимн Украины в день победы в войне.

@vladosnovikow1 #врекомедації #мипереможимо🙏🇺🇦🙏 #україна🇺🇦 #українапереможе #українськийтікток #українапонадусе💙💛 #путінздох #птнпнх🔴⚫️ #птнхло #pubgукраїна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Lizard 🦎

Напомним, что в новом тренде TikTok под названием «Моя культура» украинцы публикуют видео с мемными изречениями политиков лет независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Океан Эльзы (Океан Ельзи) Тренды TikTok

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