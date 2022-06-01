«Вєткі калін пакланіліся». Россиянка перевела песню Океана Эльзы и теперь об этом шутят в TikTok
Вот вам и «маліліся» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Отмечаем на таймерах 0 секунд с момента, когда россияне ничего не украли и смотрим новый тренд, в котором гражданка РФ поет песню украинской группы Океан Эльзы — Не твоя война. Украинцы снимают видео под новый звук, НВ собрало самые смешные.
Вот отрывок из русского текста. Над переводом никто не старался.
Реакция примерно у всех одинаковая – «камумималилися».
Украинцы уже ждут, когда переведут гимн.
Действительно интересно, кому?
Можно ли это считать постепенной украинизацией творчества в России?
А теперь промойте ушки. Ими будете слушать гимн Украины в день победы в войне.
Напомним, что в новом тренде TikTok под названием «Моя культура» украинцы публикуют видео с мемными изречениями политиков лет независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.
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