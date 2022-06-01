«Вєткі калін пакланіліся». Россиянка перевела песню Океана Эльзы и теперь об этом шутят в TikTok 1 июня, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Вот вам и «маліліся» (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Отмечаем на таймерах 0 секунд с момента, когда россияне ничего не украли и смотрим новый тренд, в котором гражданка РФ поет песню украинской группы Океан Эльзы — Не твоя война. Украинцы снимают видео под новый звук, НВ собрало самые смешные.

Вот отрывок из русского текста. Над переводом никто не старался.

Реакция примерно у всех одинаковая – «камумималилися».

Украинцы уже ждут, когда переведут гимн.

Действительно интересно, кому?

Видео дня

Можно ли это считать постепенной украинизацией творчества в России?

А теперь промойте ушки. Ими будете слушать гимн Украины в день победы в войне.

Напомним, что в новом тренде TikTok под названием «Моя культура» украинцы публикуют видео с мемными изречениями политиков лет независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.



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