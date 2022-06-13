Замена McDonald’s в РФ: Логотип «Вкусно и точка» украден у производителя кормов для животных — фото

13 июня, 16:12
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McDonald’s ушел из РФ в связи с ее нападением на Украину (Фото:Денис Казанский/Telegram-канале)

McDonald’s ушел из РФ в связи с ее нападением на Украину (Фото:Денис Казанский/Telegram-канале)

В соцсетях обратили внимание, что логотип бренда «Вкусно и точка», который заменил в РФ ушедший оттуда McDonald’s, был украден у португальской компании Matosmix.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский.

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При этом символично, что Matosmix занимается производством кормов для животных.

«Давно говорю, что никакая антироссийская пропаганда не нужна. Они прекрасно справляются сами, без посторонней помощи», — отметил Казанский.

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Компания McDonald’s покинула российский рынок в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Местные власти сразу же поспешил заверить жителей РФ, что ничего страшного в этом нет, поскольку у российской сети будет практически такое же меню, только с новыми названиями.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Плагиат McDonald’s Война России против Украины

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