«Очередь больше, чем за айфоном». Почтовая марка про русский корабль набирает популярность среди украинцев 15 апреля, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Очередь за почтовой маркой в Киеве (Фото:ukrposhta / twitter)

В Укрпочте презентовали новую почтовую марку военного времени. На ней изображен украинский военный на берегу, а в море — российский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный.

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Более того, на изображение попал крейсер Москва, который затонул у берегов Севастополя 14 апреля.

Новая почтовая марка вызвала ажиотаж, в результате чего возле отделений Укрпочты выстроились огромные очереди.

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«Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном», — прокомментировали коротко в Укрпочте, опубликовав фото очереди возле Главпочтамта в Киеве.

В комментариях украинцы просят допечатать тираж, чтобы марку смог получить каждый желающий.

Некоторые просят сделать возможность покупки марки онлайн, включая международную доставку.

Пользователи соцсетей также отмечают, что почтовые марки уже заканчиваются в других городах Украины. Более того, согласно сообщениям от местных жителей, почтовые марки с русским военным кораблем уже закончились в Ужгороде, Одессе и Днепре.

1 марта Укрпочта объявила конкурс на создание новой украинской почтовой марки под названием Русский военный корабль, иди на*уй!

Почтовая марка с российским военным кораблем / Фото: Укрпочта

На конкурс поступило более 500 эскизов, из которых выбрали 20 финалистов, чьи работы отвечали филателистическим критериям. Голосование проходило в Facebook Укрпочты. Победителем стал эскиз номер 3. Его автор — украинский художник Борис Грох. За этот эскиз проголосовало 1700 человек из 8 тысяч, принявших участие в голосовании.

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