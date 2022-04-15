«Очередь больше, чем за айфоном». Почтовая марка про русский корабль набирает популярность среди украинцев
Очередь за почтовой маркой в Киеве (Фото:ukrposhta / twitter)
В Укрпочте презентовали новую почтовую марку военного времени. На ней изображен украинский военный на берегу, а в море — российский военный корабль, который был послан пограничником на острове Змеиный.
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Более того, на изображение попал крейсер Москва, который затонул у берегов Севастополя 14 апреля.
Новая почтовая марка вызвала ажиотаж, в результате чего возле отделений Укрпочты выстроились огромные очереди.
«Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном», — прокомментировали коротко в Укрпочте, опубликовав фото очереди возле Главпочтамта в Киеве.
В комментариях украинцы просят допечатать тираж, чтобы марку смог получить каждый желающий.
Некоторые просят сделать возможность покупки марки онлайн, включая международную доставку.
Пользователи соцсетей также отмечают, что почтовые марки уже заканчиваются в других городах Украины. Более того, согласно сообщениям от местных жителей, почтовые марки с русским военным кораблем уже закончились в Ужгороде, Одессе и Днепре.
1 марта Укрпочта объявила конкурс на создание новой украинской почтовой марки под названием Русский военный корабль, иди на*уй!
На конкурс поступило более 500 эскизов, из которых выбрали 20 финалистов, чьи работы отвечали филателистическим критериям. Голосование проходило в Facebook Укрпочты. Победителем стал эскиз номер 3. Его автор — украинский художник Борис Грох. За этот эскиз проголосовало 1700 человек из 8 тысяч, принявших участие в голосовании.
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