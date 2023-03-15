Атака дрона Reaper российскими Су-27: инцидент ошеломил военных США, РФ попыталась оправдаться, мир анализирует риски эскалации — главное 15 марта, 13:31 MQ-9 Reaper (Фото:Lt. Col. Leslie Pratt via Wikipedia)

Во вторник, 14 марта, над Черным морем столкнулись американский беспилотник MQ-9 Reaper и российский истребитель Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.

NV рассказывает все, что известно об инциденте.

13:30 Первое физическое столкновение России и США. Мировая пресса анализирует, могла ли РФ сбить MQ-9 Reaper намеренно и к чему это приведет

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NV собрал самые важные выдержки из материалов западных СМИ и напоминает главное, что важно знать о сбитом российскими истребителями Су-27 беспилотнике MQ-9 Reaper.



12:12 «Путин готов расширить зону конфликта»

Комментируя спровоцированный Россией инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что это сигнал российского диктатора Владимира Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон.

«Тактика ва-банк — постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств», — объяснил Данилов.

12:04 Российский Telegram-канал показал вероятный пролет Су-21 возле MQ-9 Reaper — видео





11:57 «Мозолил глаза путинским оккупантам». Сбитием дрона Reaper Россия открыла ящик Пандоры. Как будут отвечать США — Селезнев

В эфире Radio NV военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, какие действия могут предпринять США в ответ.



10:04 Как российский истребитель Су-27 мог сбить дрон MQ-9 Reaper: телеканал CBS показал графику

09:16 Сбитый в Черном море MQ-9 Reaper. Может ли инцидент с американским БПЛА привести к эскалации между Россией и США — анализ ISW



Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не приведет к прямому конфликту России и США или опасной эскалации между ними — учитывая предыдущий опыт подобных перехватов и сдержанную позицию администрации Джо Байдена. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

08:20 США принимают меры, чтобы обломки беспилотника "не попали в чужие руки"

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника (БПЛА), упавшего Черное море, не попали в чужие руки.

В эфире телеканала CNN он сказал, что Соединенные Штаты «в том, что касается этого конкретного беспилотника, предпринимают шаги, чтобы защитить свою собственность». «Нам бы не хотелось, чтобы кто-то, кроме нас, прибрал их к рукам», — заявил Кирби.

07:27 В разы эффективнее Bayraktar. Что важно знать об американском БПЛА MQ-9 Reaper на фоне инцидента в Черном море — инфографика NV

NV напоминает, что важно знать об этом типе беспилотников и их характеристиках.

05:52 Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с помощником госсекретаря после сбития над Черным морем дрона Reaper.

Он сравнил отношение россиян к оккупированному Крыму с отношением США к Нью-Йорку или Сан-Франциско.



23:48 Посол России Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп США после атаки российских самолетов на американский беспилотник, заявил, что кремлевский режим не хочет «конфронтации» с Вашингтоном и «предпочитает не создавать [такие] ситуации».

Он повторил версию минобороны РФ о том, что истребители якобы не вступали в контакт с беспилотником, сообщает CNN.

22:46 Американские военные, которые следили за тем, как российские самолеты преследуют беспилотник MQ-9 Reaper, были шокированы, сообщает The New York Times.

Высокопоставленный военный представитель США рассказал, что беспилотник вылетел с базы в Румынии утром 14 марта. Он должен был провести стандартную разведывательную миссию, которая обычно длится девять-десять часов. Reaper не был вооружен и находился примерно в 120 км к юго-западу от оккупированного Крыма, когда его перехватили российские Су-27.

Как пишет NYT, российские истребители кружили над Reaper и сливали на него топливо, предположительно, пытаясь запачкать камеры беспилотника или повредить его датчики.

«Эпизод ошеломил американских военных, которые следили за видеотрансляцией с беспилотника в оперативном центре на авиабазе Рамштайн в Германии. Высокопоставленные официальные лица США уже несколько месяцев обеспокоены тем, что инцидент над Черным морем, в том числе из-за недопонимания, может привести к конфронтации», — сказано в материале.



21:40 Другие заявления генерала Райдера на брифинге:

по данным Пентагона, россияне не подобрали обломки дрона;

российские самолеты летали возле MQ-9 30−40 минут, прежде чем один из них столкнулся с дроном;

США уже в течение определенного времени проводят миссии разведки, наблюдения и рекогносцировки в международных водах Черного моря. Райдер не уточнил, был ли MQ-9 вооружен.

21:28 По данным Пентагона, российский истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на беспилотник Reaper над Черным морем, заявил спикер Минобороны США, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер.

«Мы видели, как истребитель сбрасывал топливо перед БПЛА, а затем приблизился к нему так близко, что фактически повредил винт MQ-9. По нашим оценкам, это, вероятно, также нанесло некоторый ущерб российскому самолету», — сказал Райдер.

20:57 Бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер во время брифинга уточнил, что россияне не сбили дрон — его до момента падения пилотировали американские военные.

20:46 Министерство обороны страны-террориста РФ опубликовало свою версию столкновения с американским дроном.

Россияне утверждают, что беспилотник находился в районе оккупированного Крыма над Черным морем, оккупанты подняли в воздух истребители. По версии минобороны России, пилоты «не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА». Дрон якобы сам «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водой».

20:30 Упавший в Черное море дрон не нашли, сообщил представитель Европейского командования ВС США.

20:21 Спикер Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США вызывают посла России в Госдепартамент.

19:39 Официальный представитель НАТО сказал, что главнокомандующий Альянса генерал Кристофер Каволи проинформировал союзников об инциденте над Черным морем, пишет The Guardian.



19:36 Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что подобные перехваты в целом не редкость, но этот случай «заслуживает внимания из-за того, насколько это было опасно и непрофессионально», сообщает журналист Голоса Америки Джефф Селдин.

По словам Кирби, Госдепартамент США свяжется со страной-агрессором Россией и «прямо сообщить о своей озабоченности по поводу этого инцидента», передает CNN.

Кирби также подчеркнул, что из-за столкновения США не прекратят полеты над Черным морем.

«Если они таким образом хотят удержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем… то этого не произойдет», — сказал он.

19:05 В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват беспилотного средства разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9, который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Один Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего американским военным пришлось утопить дрон в международных водах.

«Перед столкновением Су-27 несколько раз сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм», — подчеркнули в Европейском командовании ВС США.

В ВВС США сообщили, что MQ-9 «выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве», когда с ним столкнулся российский самолет, из-за чего дрон был потерян.

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер отметил, что из-за опасного и непрофессионального маневра российский самолет сам едва не разбился.

Как сообщает CNN, это первый известный случай такого столкновения российских и американских воздушных средств за время полномасштабной войны РФ против Украины. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену.

18:56 Агентство AFP со ссылкой на два западных военных источника сообщило, что над Черным морем произошел «инцидент» с беспилотником Reaper американского производства.

«Что-то произошло, но у нас нет подтверждения того, что беспилотник был сбит, ведется расследование», — сказал один из собеседников AFP.

Позже AFP со ссылкой на американских военных сообщило, что дрон столкнулся с российским истребителем.

MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США. Он может брать на борт высокоточные ракеты AGM-114, бомбы с лазерной наводкой GBU-12 Paveway II, ракеты воздух-воздух AIM-9X и другие виды оружия. MQ-9 Reaper способен обнаружить врага на земле сквозь облака и может автономно летать до 27 часов.

Инфографика: NV

3 марта появилась информация, что над Черным морем заметили американский военный разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Он взлетел с авиабазы США Сигонелла вблизи итальянского города Катания на Сицилии.

