Зеленский во Франции встретится с Шольцем. Канцлер Германии летит в Париж — СМИ

8 февраля, 16:32
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится во время визита во Францию с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает n-tv со ссылкой на источники в Берлине.

По данным телеканала, визита Зеленского в Германию не будет, Шольц вылетит в Париж в среду вечером, 8 февраля.

Там он встретится с президентами Украины и Францией. Ранее СМИ сообщили, что Зеленский отправится туда из Великобритании, где находится с неанонсированной поездкой.

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Reuters со ссылкой на дипломата ЕС писало, что 9 февраля Зеленский посетит Брюссель, где планирует лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.

В Британии Зеленский провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и встретился с королем Чарльзом III. Также ожидается, что Лондон объявит о расширении программы тренировок, которая охватит пилотов истребителей и морскую пехоту, и о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Олаф Шольц

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