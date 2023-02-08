Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля посетит Брюссель, сообщает Reuters со ссылкой на дипломата ЕС.

По данным информагентства, украинский президент планирует лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит с момента полномасштабного вторжения России. В декабре он посещал США.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с британским премьером Риши Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.