Зеленский в четверг посетит Брюссель — Reuters

8 февраля, 13:25
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля посетит Брюссель, сообщает Reuters со ссылкой на дипломата ЕС.

По данным информагентства, украинский президент планирует лично встретиться с лидерами ЕС на саммите и выступить перед Европейским парламентом на внеочередной сессии.

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Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит с момента полномасштабного вторжения России. В декабре он посещал США.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с британским премьером Риши Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=66efSnfkt5g
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Евросоюз Владимир Зеленский Война России против Украины

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