Учения ВСУ в Великобритании: подготовку украинских сил расширят, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту 8 февраля, 10:52 Украинские военные на учениях в Великобритании (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Обучение украинских сил в Великобритании будет расширено, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.

Об этом заявили представители британского премьер-министра Риши Сунака, сообщает BBC.

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и украинскими военными.

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Это будет первый визит Зеленского в Британию после начала развязанной Россией полномасштабной войны и второй за границу. В конце декабря 2022 года президент Украины посетил США, а на пути обратно — Польшу.

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить ВСУ все необходимое вооружение, в том числе истребители F-16. После этого министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия еще не приняла «твердое решение» по самолетам для Украины.

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

Издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации. Однако как в ЕС, так и в США предоставление Киеву самолетов считают вопросом времени.