Великобритания будет поддерживать Украину до поражения России, Лондон надеется на победу Киева в этом году — Сунак 8 февраля, 15:30 Риши Сунак (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

В среду, 8 февраля после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял участие в традиционном часе вопросов к правительству в британском парламенте.

Сунак заявил, что Великобритания — ведущий европейский союзник Украины в НАТО и будет увеличивать финансирование вооруженных сил.

По его словам, Лондон будет помогать Украине до тех пор, пока не будет обеспечено поражение РФ после неспровоцированной агрессии Путина.

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Премьер добавил, что Британия является единой в поддержке Украины независимо от внутренних политических разногласий, а также будет действовать «как единый парламент и единое Соединенное Королевство».

По его словам, целью Британии остается победа Украины на поле боя в этом году, а путинская агрессия «не может и будет продолжаться», именно поэтому Лондон наращивает военную поддержку Украины — включая обучение морских пехотинцев и пилотов.

«Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году», — подтвердил Сунак.

Премьер заявил, что военные преступления России «ужасные», Великобритания гордится тем, «что продемонстрировала лидерство в финансовой и технической поддержке Международного уголовного суда в привлечении к ответственности российских военных преступников».

Сунак надеется, что в скором времени будут первые обвинения.

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит с момента полномасштабного вторжения России. В декабре он посещал США.

Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с британским премьером Риши Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.