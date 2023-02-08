После визита в Лондон Зеленского ожидают в Париже — СМИ 8 февраля, 16:04 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Детали возможного визита не сообщают.

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит с момента полномасштабного вторжения России. В декабре он посещал США.

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Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с британским премьером Риши Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.