После визита в Лондон Зеленского ожидают в Париже — СМИ

8 февраля, 16:04
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

После визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Париже вечером в среду, 8 февраля, сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

Детали возможного визита не сообщают.

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это его второй зарубежный визит с момента полномасштабного вторжения России. В декабре он посещал США.

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Около 12:30 самолет с украинским лидером приземлился в аэропорту Лондона.

Зеленский встретится с британским премьером Риши Сунаком, выступит в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту. Также Лондон планирует заявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=gNqxmFCU7m8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Франция Париж Владимир Зеленский Война России против Украины

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