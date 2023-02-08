Британия планирует объявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия 8 февраля, 11:00 Флаг Великобритании (Фото:Esteban Castle/Unsplash)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита президента Украины Владимира Зеленского планирует объявить о предоставлении Украине дальнобойного оружия.

Об этом сообщили в Офисе британского премьера.

Отмечается, что такое решение может быть принято, чтобы «нарушить способность России атаковать гражданскую и критическую государственную инфраструктуру Украины».

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Комментируя визит Зеленского в Британию, Сунак заявил, что это «свидетельство мужества, решимости и борьбы его страны».

Днем в среду, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон с официальным визитом. Это будет его второй зарубежный визит после поездки в США и первый в Великобританию за это время.

Он встретится с Сунаком, выступить в парламенте и посетит украинских военных, которые проходят обучение и подготовку на территории страны.

Ожидается также, что будет объявлено о расширении программы тренировок, она охватит пилотов истребителей и морскую пехоту.