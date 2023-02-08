Евросоюз не даст осуществиться имперским планам Путина — Шольц

8 февраля, 16:40
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны Бундестага заявил, что Евросоюз не позволит осуществиться имперским планам России.

"Мы не позволим, чтобы одна страна силой захватила часть другой и ставила таким образом под вопрос принципы нашего мирного порядка, поэтому мы будем поддерживать Украину в отстаивании ею собственного суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется", - заявил Шольц.

Видео дня

Канцлер подчеркнул, что в прошлом году Германия предоставила Украине общую помощь на 12 миллиардов евро "и в этом году массивная поддержка будет продолжена".

Относительно предоставления военной помощи, Шольц отдельно сообщил, что Германия координирует все свои поставки с США, Францией, Великобританией и другими партнерами.

https://www.youtube.com/watch?v=G2JDDkHRepw

Ранее Шольц заявлял, что война РФ против Украины является "давно задуманным планом для силового расширения территории России".

Читайте также:
https://www.youtube.com/watch?v=XW1-KZXiXDo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин Евросоюз Германия Война в Украине Олаф Шольц Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X