Зеленский провел переговоры с Байденом — CNN
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский во вторник, 4 октября, поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Переговоры прошли на фоне информации о том, что США готовят новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов, в который, по данным СМИ, войдут еще четыре РСЗО HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.
Белый дом и Офис президента пока не сообщали подробности переговоров.
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