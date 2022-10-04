Зеленский провел переговоры с Байденом — CNN 4 октября, 19:05 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 4 октября, поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Переговоры прошли на фоне информации о том, что США готовят новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов, в который, по данным СМИ, войдут еще четыре РСЗО HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.

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Белый дом и Офис президента пока не сообщали подробности переговоров.

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