Зеленский провел переговоры с Байденом — CNN

4 октября, 19:05
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 4 октября, поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Переговоры прошли на фоне информации о том, что США готовят новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов, в который, по данным СМИ, войдут еще четыре РСЗО HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.

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Белый дом и Офис президента пока не сообщали подробности переговоров.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры Джо Байден Белый дом Военная помощь CNN Украина-США Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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