«Займет несколько лет». В Пентагоне сделали важное уточнение о поставках 18 систем HIMARS Украине 29 сентября, 09:28 18 систем HIMARS поставят Украине в течение нескольких лет (Фото:defense.gov)

Последний пакет помощи Украине от США включает 18 систем HIMARS вместе с соответствующими боеприпасами. Штаты будут закупать эти РСЗО у производителя, а не изымать их непосредственно из американских военных запасов, как это было ранее.



По словам высокопоставленного представителя Пентагона, может пройти некоторое время, прежде чем последний HIMARS, обещанный Украине, прибудет в страну, сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

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«Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление — это только начало процесса закупок», — сказал чиновник.

Хотя долгосрочная закупка новых HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из арсенала в случае необходимости, она служит большей цели — иметь эти системы по контракту и в резерве для поставок позже, отметил он.

«Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они пригодятся украинским вооруженным силам в будущем. Это действительно значительная инвестиция, и она предназначена для того, чтобы в будущем у Украины было то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз», — подчеркнул представитель Пентагона.

Он добавил, что несмотря на это, США продолжат передавать необходимое Украине вооружение из американских запасов.

Накануне Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, суммой 1,1 миллиарда долларов, который включает:

18 РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним;



150 бронированных автомобилей Humvee;

150 тактических автомобилей для буксировки вооружения;

40 грузовиков и 80 прицепов для транспортировки тяжелой техники;

два радара для БПЛА;

20 многоцелевых радаров;

системы для противодействия БПЛА;

тактические системы защищенной связи и наблюдения, оптика;

оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

бронежилеты и другое снаряжение;

финансирование обучения и материально-технического обеспечения войск.