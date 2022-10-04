Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 млн 4 октября, 20:06 Новый пакет военной помощи США включает дополнительные РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, который включает дополнительные РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищается от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 млн», — говорится в сообщении.

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Новый пакет включает дополнительное вооружение и оборудование:

РСЗО HIMARS;

артиллерийские системы и боеприпасы;

бронетехнику;

транспортные средства.

Байден также подтвердил постоянную готовность США возложить серьезные расходы на любое физическое лицо, организацию или страну, которые оказывают поддержку российской аннексии.

Ранее СМИ сообщали, что в пакет помощи войдут четыре РСЗО HIMARS, 16 105-мм гаубиц и 16 155-мм гаубиц, а также боеприпасы к ним.

Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.



28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.