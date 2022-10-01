Ускоренное вступление в НАТО. Заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена — Politico 1 октября, 08:21 Заявка на вступление в НАТО, подписанная Украиной 30 сентября (Фото:Офис президента)

Заявление Украины о стремлении к ускоренному вступлению в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников, ознакомленных с внутренними дискуссиями.



Как пишет издание, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, избежала прямого ответа. Она заявила, что поддерживает "гарантии безопасности" для Киева.

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«Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы у них были гарантии безопасности», — заявила Пелоси.

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Комментируя подачу Киевом заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что для принятия Украины в Альянс «сейчас не время». По его мнению, лучший путь поддержки Украины – практическая поддержка «на земле».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перед подачей заявки на вступление в НАТО Украина проводила консультации с Альянсом.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре безопасности.

