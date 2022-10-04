Украина обсуждает с США поставки новых дальнобойных ракет — посол

4 октября, 12:00
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Оксана Маркарова (Фото:НВ)

Оксана Маркарова (Фото:НВ)

Украина обсуждает с США поставки дальнобойных ракет с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CNN.

«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут», — сказала она.

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Маркарова также ответила на вопрос, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставки ракет с дальностью полета выше 100 км.

«Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание», — отметила посол.

https://twitter.com/CNN/status/1577081508782809089

Ранее в CNN со ссылкой на нескольких чиновников сообщили, что власти Украины предлагали Вашингтону полную информацию и контроль над целями ВСУ в войне против России, чтобы получить ракеты ATACMS.

https://www.youtube.com/embed/4L_7xgxlWoM

Ракеты дальнего действия ATACMS позволили бы Украине выйти за пределы радиуса ударов в 70−80 км, который сейчас является максимальным для имеющихся у ВСУ систем залпового огня М-142 HIMARS и М-270 MLRS. ATACMS в модификациях М-48 и М-57 могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   США Оружие Украина РСЗО HIMARS

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