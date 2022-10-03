США передадут Украине четыре HIMARS в новом пакете военной помощи — Reuters 3 октября, 21:41 О новом пакете военной помощи будет объявлено во вторник (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 миллионов планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

О новом пакете военной помощи, по данным источников, будет объявлено уже во вторник.

Это первый пакет помощи США с момента объявления Россией о «присоединении» украинских территории и второй пакет после значительного успеха Украины на поле боя, пишет агентство.

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Новая техника может быть отправлена в Украину в ближайшие дни, пишет агентство.



Два источника сообщили, что пакет помощи США будет включать:

четыре РСЗО HIMARS,

боеприпасы,

мины и противоминные транспортные средства.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. В субботу, 1 октября, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что закон США о ленд-лизе «вступил в силу».