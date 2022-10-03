США передадут Украине четыре HIMARS в новом пакете военной помощи — Reuters

3 октября, 21:41
Поделиться:
О новом пакете военной помощи будет объявлено во вторник (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

О новом пакете военной помощи будет объявлено во вторник (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 миллионов планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

О новом пакете военной помощи, по данным источников, будет объявлено уже во вторник.

Это первый пакет помощи США с момента объявления Россией о «присоединении» украинских территории и второй пакет после значительного успеха Украины на поле боя, пишет агентство.

Видео дня

Новая техника может быть отправлена в Украину в ближайшие дни, пишет агентство.

Читайте также:

Чиновник Пентагона отметила успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях (Фото:Генштаб ВСУ) Украина на поле боя достигает сразу трех целей — Пентагон

Два источника сообщили, что пакет помощи США будет включать:

  • четыре РСЗО HIMARS,
  • боеприпасы,
  • мины и противоминные транспортные средства.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. В субботу, 1 октября, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал, что закон США о ленд-лизе «вступил в силу».

https://www.youtube.com/embed/CBvPhfj3Mj8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Помощь Военная помощь РСЗО HIMARS

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X