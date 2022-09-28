США передадут Украине еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи — AP 28 сентября, 20:23 РСЗО HIMARS на учениях в Латвии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Новый пакет военной помощи США Украине на 1,1 млрд долларов включает 18 РСЗО HIMARS, сообщает AP со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным AP, о пакете помощи официально объявят позже в среду, 28 сентября. Издание пишет, что пакет включает финансирование 18 HIMARS и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan для противодействия БПЛА, около 300 автомобилей, десятки грузовиков и прицепов для перевозки тяжелой техники, радары, средства связи и наблюдения, другое снаряжение для военных и так далее.

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CNN уточняет, что в пакет войдет 150 автомобилей Humvee, 40 грузовиков и 80 прицепов.

AP также отмечает, что новая помощь направлена на обеспечение долгосрочных потребностей Украины в обороне, поэтому на получение систем может уйти год или два.

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Ранее агентство Reuters сообщило, что власти США готовят новый пакет военной помощи для ВСУ на сумму 1,1 миллиард долларов для борьбы с российским агрессором.

18 сентября в Пентагоне сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину США передали Киеву помощь в сфере безопасности на 15,1 млрд долларов. В новый (21-й) пакет военной помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы Claymore, высокоточные 155-мм снаряды и так далее.