«Эта помощь важна как никогда». Зеленский поблагодарил Байдена за выделение Украине почти $12,4 млрд 1 октября, 11:20 Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне 1 сентября 2021 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за подписание закона о выделении дополнительной поддержки для Украины на сумму $12,35 миллиарда.

Об этом говорится в его Twitter.

Закон предусматривает финансирование оборонных программ, а также оказание мощной прямой бюджетной поддержки Украине, рассказал Зеленский.

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«Ценим этот мощный акт солидарности народа США с Украиной. И двухпалатную и двухпартийную поддержку нашего государства[…] Эта помощь сегодня важна как никогда. Должны и дальше совместно противодействовать агрессии РФ!» — заявил президент.

30 сентября Джо Байден в пятницу подписал закон, предусматривающий финансирование федерального правительства до середины декабря и выделение помощи Украине в размере почти $12,4 миллиарда.

Деньги пойдут на обучение, оборудование и материально-техническую поддержку украинских военных, помощь правительства Украины в обеспечении основных потребностей граждан и пополнение вооружений и боеприпасов США.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.

